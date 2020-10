Giro D’italia nello sbando: squadre ritirate per contagio da Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la positività di Simon Yates al Covid-19, nella giornata di ieri sono stati riscontrati altri 8 positivi che ha portato il Giro D’italia nello sbando. Gli altri corridori due corridori positivi sono: Steven Kruijswijk e Michael Matthews. oltre a loro sono state contagiate anche sei persone degli staff. La pandemia sta creando così il caos anche nel ciclismo che ieri nella giornata di riposo ha scoperto che nessuno è immune dal contagio. Le squadre di Kruijswijk e Matthews hanno deciso infatti di ritirare l’intera squadra al completo dalla corsa rosa. Leggi anche: Giro-D’Italia 103 edizione: Ruben Guerreiro vince la 9 tappa Giro D’italia nello sbando: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la positività di Simon Yates al-19, nella giornata di ieri sono stati riscontrati altri 8 positivi che ha portato ilD’italia. Gli altri corridori due corridori positivi sono: Steven Kruijswijk e Michael Matthews. oltre a loro sono state contagiate anche sei persone degli staff. La pandemia sta creando così il caos anche nel ciclismo che ieri nella giornata di riposo ha scoperto che nessuno è immune dal. Ledi Kruijswijk e Matthews hanno deciso infatti di ritirare l’intera squadra al completo dalla corsa rosa. Leggi anche:-D’Italia 103 edizione: Ruben Guerreiro vince la 9 tappaD’italia: ...

giroditalia : ????? Giro d'Italia + ?? Frecce Tricolori = ?? ???? Stay tuned ???? @ItalianAirForce @FrecceTricolori #Giro - giroditalia : Mitchelton-Scott withdraws from Giro d’Italia ?? - ItalianAirForce : Alla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell'#AeronauticaMilitare e casa delle @FrecceTricolori, è quasi tutto pro… - MrCataclysme_ : RT @giroditalia: ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa al Gir… - KkK_texcoyo : RT @giroditalia: ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa al Gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro D’italia Giro d’Italia: Nibali-Fuglsang è duello. «Non mi saluta». «Polemica inutile» Corriere della Sera