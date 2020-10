Eleonora Daniele critica Chiara Ferragni. Fedez si infuria, la conduttrice si scusa (Di martedì 13 ottobre 2020) Storie Italiane, Eleonora Daniele All’indomani del flop televisivo di Chiara Ferragni – Unposted, il documentario sull’imprenditrice digitale cremonese, a far discutere non è stata tanto la performance sottotono dell’influencer (con annessa intervista di Simona Ventura), ma una polemica sollevata il giorno prima da Eleonora Daniele. A Storie Italiane., la conduttrice aveva infatti attaccato la Ferragni lamentando una scarsa opera di sensibilizzazione da parte sua rispetto al tema Covid. Dialogando con la Ventura, ospite in collegamento, la presentatrice Rai si era riferita proprio alla popolare influencer ed aveva affermato: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo il Covid? Una che ha tutti quei ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020) Storie Italiane,All’indomani del flop televisivo di– Unposted, il documentario sull’imprenditrice digitale cremonese, a far discutere non è stata tanto la performance sottotono dell’influencer (con annessa intervista di Simona Ventura), ma una polemica sollevata il giorno prima da. A Storie Italiane., laaveva infatti attaccato lalamentando una scarsa opera di sensibilizzazione da parte sua rispetto al tema Covid. Dialogando con la Ventura, ospite in collegamento, la presentatrice Rai si era riferita proprio alla popolare influencer ed aveva affermato: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo il Covid? Una che ha tutti quei ...

trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - NittiValerio : RT @GalantoMassimo: La televisione è un mezzo talmente potente per l'opinione pubblica che ci siamo accorti delle parole di Eleonora Daniel… - seaoftruth_ : RT @im_LadyRainbow: Più persone al mondo come Fedez e meno come Eleonora Daniele. Non c'è bisogno di aggiungere altro. -