È il giorno dei nuovi iPhone 12, ecco che cosa aspettarci (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto: MacRumors)Alle ore 19 di oggi 13 ottobre scatterà l’atteso keynote di presentazione dei nuovi iPhone 12 con un evento in diretta streaming dall’Apple Campus che toglierà finalmente i veli dai quattro nuovi smartphone della mela morsicata. Che cosa aspettarci? In realtà, dovrebbero esserci poche sorprese dato che quasi tutto è stato svelato nel corso delle ultime settimane, dal design alla composizione della scheda tecnica, facciamo un riepilogo. iPhone 12 e 12 Mini Per la prima volta ci saranno due coppie di modelli con la fascia superiore composta da 12 Pro e 12 Pro Max e quella inferiore con il modello standard e il curioso 12 Mini; tutti saranno dotati di schermo oled super retina xdr con notch che nasconde fotocamera frontale e ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto: MacRumors)Alle ore 19 di oggi 13 ottobre scatterà l’atteso keynote di presentazione dei12 con un evento in diretta streaming dall’Apple Campus che toglierà finalmente i veli dai quattrosmartphone della mela morsicata. Che? In realtà, dovrebbero esserci poche sorprese dato che quasi tutto è stato svelato nel corso delle ultime settimane, dal design alla composizione della scheda tecnica, facciamo un riepilogo.12 e 12 Mini Per la prima volta ci saranno due coppie di modelli con la fascia superiore composta da 12 Pro e 12 Pro Max e quella inferiore con il modello standard e il curioso 12 Mini; tutti saranno dotati di schermo oled super retina xdr con notch che nasconde fotocamera frontale e ...

matteosalvinimi : ?? NOTTE DA INCUBO A LAMPEDUSA. DOPO LA CANCELLAZIONE DEI #DECRETISICUREZZA, ARRIVI CONTINUI: QUASI 800 IN UN GIORN… - carlaruocco1 : Morire il giorno dopo dei suoi 18 anni, parrebbe per una dose fatale di eroina. Sono vicina alla famiglia, mi unisc… - fattoquotidiano : Maria Chiara, morta di overdose nel giorno dei suoi 18 anni. Il fidanzato: “La droga era il suo regalo di compleann… - luigipnt : RT @CasaLettori: Ho lasciato i compagni, ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura, per restare solo a ricordarti. Come sei più lon… - CasaLettori : Ho lasciato i compagni, ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura, per restare solo a ricordarti. Come sei… -