Dybala preoccupa la Juventus: nuova ipotesi per la Joya (Di martedì 13 ottobre 2020) Paulo Dybala continua a tenere in apprensione la Juventus. Non solo il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare a tenere tutti sulle spine, ma anche le precarie condizioni fisiche della Joya a preoccupare i vertici bianconeri e i tifosi in vista dei prossimi impegni. Andrea Pirlo sembrava intenzionato a schierarlo titolare contro il Napoli, gara della discordia mai giocata e il cui esito sarà più chiaro nelle prossime ore. Con il viaggio in Argentina dell'attaccante, per via della convocazione della Nazionale albiceleste, però si sono riaffacciati nuovi guai per il numero 10 della Vecchia Signora, a tal punto che lo staff dei campioni d'Italia starebbe pensando ad una nuova ipotesi per cautelarsi in previsione dei prossimi impegni tra campionato e ...

