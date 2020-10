Covid, firmato il dpcm con nuove misure (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato poco prima dell'1 il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA, 13 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hannopoco prima dell'1 ilcon leper il contrasto al contagio da. ...

