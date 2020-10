Covid, ancora dati positivi sul Remdesivir. Lo studio: “E’ il migliore degli antivirali” (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Oltre alla corsa per arrivare a un vaccino contro il coronavirus, continuano le attività di test dei farmaci e la verifica dell’efficacia di altri già sperimentati nei mesi scorsi per contrastare l’insorgenza degli aspetti più devastanti del Covid-19. In questo senso, dati confortanti giungono da una analisi scientifica sul farmaco anti-virale Remdesivir, condotta dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), ente medico americano e i cui esiti sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine (Nejm). Una prima tranche della analisi, condotta su pazienti adulti affetti da Covid-19 in forma media o grave, aveva visto la luce nel maggio 2020 ed era stata pubblicati sempre sul Nejm, dimostrando come, rispetto al placebo, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Oltre alla corsa per arrivare a un vaccino contro il coronavirus, continuano le attività di test dei farmaci e la verifica dell’efficacia di altri già sperimentati nei mesi scorsi per contrastare l’insorgenzaaspetti più devastanti del-19. In questo senso,confortanti giungono da una analisi scientifica sul farmaco anti-virale, condotta dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), ente medico americano e i cui esiti sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine (Nejm). Una prima tranche della analisi, condotta su pazienti adulti affetti da-19 in forma media o grave, aveva visto la luce nel maggio 2020 ed era stata pubblicati sempre sul Nejm, dimostrando come, rispetto al placebo, il ...

