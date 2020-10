Coronavirus | Gimbe | “Aumento dei ricoveri 18 | 9% | in 7 regioni la situazione peggiore Insufficiente capacità di tracciamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Idi pazienti con sintomi sono passati dai 732 di fine luglio ai 6325 odierni: quelli in terapia intensiva da 49 a 319. “Anche se a livello nazionale non c’è un sovraccarico dei servizi ospedalieri, iniziano ad emergere differenze regionali rilevanti” sulla percentuale dei casi ospedalizzati. I dati emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione, che sottolinea come in particolare in 7ci siano percentuali superiore alla media nazionale del 6,6%: Sicilia (11,5%), Liguria (10,4%), Lazio (9,9%), Puglia (8,9%), Piemonte (8,6%), Abruzzo (8,2%) e Basilicata (7,9%). “Nell’ultima settimana – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– la curva dei contagi si è impennata, per il netto incremento del rapporto positivi/casi ...