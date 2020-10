Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ecco tutte le regole (Di martedì 13 ottobre 2020) Divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. Obbligo di chiusura alle 24 per ristoranti e bar e dalle 21 è vietato consumare in piedi e sostare fuori dai locali, che potranno continuare a servire i clienti solo ai tavoli, al chiuso o all’aperto. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale, negli stadi limite massimo di 1000 persone all’aperto e di 200 al chiuso. Sono queste le novità principali del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Divieto diprivate al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. Obbligo di chiusura24 per ristoranti e bar e d21 è vietato consumare in piedi e sostare fuori dai, che potranno continuare a servire i clienti solo ai tavoli, al chiuso o all’aperto. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche loale agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale, negli stadi limitedi 1000all’aperto e di 200 al chiuso. Sono queste le novità principali delDecreto del Presidente del Consiglio ...

