Champions League 2021-2024 su Amazon, ci siamo: a breve l’ufficialità (Di martedì 13 ottobre 2020) La Champions League è pronta ad entrare in una nuova dimensione: Amazon ha acquisito lo slot del mercoledì. I dettagli Amazon Prime Video è balzata in pole position per trasmettere la Champions League in streaming in Italia dal 2021. Secondo quanto riporta il giornalista Marco Bellinazzo, il servizio streaming americano si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all’asta dalla Uefa per trasmettere le partite di Champions League nel triennio 2021-24. Nel dettaglio, Amazon dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per stagione. Sugli altri pacchetti la Uefa si è riservata un altro giro di consultazioni: è Dazn ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Laè pronta ad entrare in una nuova dimensione:ha acquisito lo slot del mercoledì. I dettagliPrime Video è balzata in pole position per trasmettere lain streaming in Italia dal. Secondo quanto riporta il giornalista Marco Bellinazzo, il servizio streaming americano si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all’asta dalla Uefa per trasmettere le partite dinel triennio-24. Nel dettaglio,dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per stagione. Sugli altri pacchetti la Uefa si è riservata un altro giro di consultazioni: è Dazn ...

GoalItalia : LeBron James ?? 4 titoli NBA, l'ultimo da giocatore dei Lakers ???????? 1 Premier League, 1 Champions League, 1 Coppa… - GoalItalia : Ecco la lista delle partite di Champions delle italiane che saranno trasmesse in chiaro: escluse Lazio e Atalanta ?? - forumJuventus : ?? Juve, ecco la lista #UCL ?? Escluso Khedira ?? - Max_Alle : RT @m_crosetti: L'assurdità di questa Nations League, le trasferte all'estero come sicuro veicolo di contagio, compresa la Champions. La st… - FeliceRaimondo : RT @FeliceRaimondo: @Sergio37075361 @massiacerbo Esatto, in altri termini Sky dovrebbe rivendere a qualcun'altro i diritti IPTV delle 104 p… -