Cadavere trovato murato in un appartamento, il killer confessa: 'Il mandante è la sua ex derubata e abbandonata' (Di martedì 13 ottobre 2020) Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario commesso a Muggiò , in provincia di Monza e Brianza, nel 2013. Vittima il cittadino albanese Astrit Lamaj, scomparso nel ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Un uomo; stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario commesso a Muggiò , in provincia di Monza e Brianza, nel 2013. Vittima il cittadino albanese Astrit Lamaj, scomparso nel ...

leggoit : Cadavere trovato murato in un appartamento, il killer confessa: «Il mandante è la sua ex derubata e abbandonata» - SkyTG24 : Cadavere trovato murato a Senago nel 2019: pregiudicato arrestato in Sicilia - AnsaSicilia : Cadavere murato: pregiudicato arrestato in Sicilia. Corpo fu trovato nel Milanese durante ristrutturazione villa |… - NuovoSud : Cadavere trovato murato in una villa nel Milanese: preso uno di Riesi - TeleuniversoTV : Fondi – Trovato tra le dune il cadavere di Nicola Vicidomini, scomparso il primo ottobre scorso : -