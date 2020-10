Borussia Dortmund, la favola di Moukoko: il fenomeno camerunense è in lista Champions a soli 16 anni (Di martedì 13 ottobre 2020) Già nella storia prima ancora di entrarci.Youssoufa Moukoko non ha finora iscritto il suo nome nel calcio dei "grandi", eppure da anni è al centro dell'attenzione mediatica.Merito dei gol, tantissimi quelli realizzati nonostante l’attaccante del Dortmund - 16 anni il prossimo 20 novembre - abbia sempre giocato sotto età. Quest’anno è rimasto in Under 19, ma poco è cambiato: due partite, due triplette per un totale di 134 reti in 86 partite.Il Borussia punta fortissimo su di lui e non è un caso che, come svelato dal direttore sportivo del club Michael Zorc, appena compiuti i 16 anni di età, il classe 2004 sia stato inserito nella lista B per la Champions League, ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Già nella storia prima ancora di entrarci.Youssoufanon ha finora iscritto il suo nome nel calcio dei "grandi", eppure daè al centro dell'attenzione mediatica.Merito dei gol, tantissimi quelli realizzati nonostante l’attaccante del- 16il prossimo 20 novembre - abbia sempre giocato sotto età. Quest’anno è rimasto in Under 19, ma poco è cambiato: due partite, due triplette per un totale di 134 reti in 86 partite.Ilpunta fortissimo su di lui e non è un caso che, come svelato dal direttore sportivo del club Michael Zorc, appena compiuti i 16di età, il classe 2004 sia stato inserito nellaB per laLeague, ...

