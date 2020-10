Bolivia Argentina, Lautaro Martinez in gol: l’incredibile dato – VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) In Bolivia Argentina Lautaro Martinez ha rimesso la partita in parità a fine primo tempo con un gol “fortunoso” Lautaro Martinez è andato a segno sul finire del primo tempo nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Bolivia e Argentina. L’attaccante dell’Inter ha risposto a Moreno, che aveva aperto le marcature, con una rete abbastanza fortunosa nata da un rimpallo sbagliato di un difensore Boliviano, dove è stato lesto Lautaro a mettere la gamba e far carambolare la sfera in rete. La rete del Toro ha, però, dell’incredibile. L’attaccante, infatti, è il primo giocatore dell’Argentina oltre a Messi a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Inha rimesso la partita in parità a fine primo tempo con un gol “fortunoso”è ana segno sul finire del primo tempo nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra. L’attaccante dell’Inter ha risposto a Moreno, che aveva aperto le marcature, con una rete abbastanza fortunosa nata da un rimpallo sbagliato di un difensoreno, dove è stato lestoa mettere la gamba e far carambolare la sfera in rete. La rete del Toro ha, però, dell’incredibile. L’attaccante, infatti, è il primo giocatore dell’oltre a Messi a ...

