Bari | M5s Puglia | ' In arrivo 9 mln di fondi statali per creare ciclovie'

(Di martedì 13 ottobre 2020)- 'Sul totale di 133 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione delleurbane, quasi 9 milioni vanno allaripartiti tra i 2.801.

Ultime Notizie dalla rete : Bari M5s

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - «Sul totale di 133 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione delle ciclovie urbane, quasi 9 milioni vanno alla Puglia ripartiti tra i 2.801.3 ...BARI - "È stato pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che stanzia importanti risorse immediatamente spendibili per la realizzazione delle ciclovie urbane. Nu ...