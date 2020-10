Apple lancia i nuovi iPhone12 con il 5G | Inizia una nuova era

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Lagenerazione di iPhone è qui, oggi è l’inizio dellaera degli iPhone con il 5G”. Con queste parole Tim Cook hato lagamma degli smartphone di casadurante l’evento annuale di Cupertino.Cinque colori, nuovo design con angoli smussati e dimensioni più piccole rispetto al modello precedente.svela le caratteristiche del nuovo iPhone 12, il primo del mondoad integrare la tecnologia 5G. Il nuovo smartphone sarà disponibile in 5 colori: nero, bianco, rosso, blu e verde acqua. Il dispositivo presenta una doppia fotocamera posteriore, e si presenta come più sottile dell′11%, più piccolo del 15% e più luminoso del 16%rispetto all’iPhone 11. ...

Il Sole 24 ORE

NEW YORK - "Oggi è l'inizio di una nuova era per l'iPhone". Lo afferma l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, lanciando l'iPhone 5G. Si tratta del nuovo iPhone 12, in grado di connettersi con ...Si chiama Apple Homepod Mini e tra le altre cose è caratterizzato da un prezzo di lancio tutto sommato contenuto. Piccolo sì, ma capace di riprodurre l’audio in modo fedele e affatto banale. Oltre al ...