Appendino: “Non mi ricandido” (Di martedì 13 ottobre 2020) L'annuncio della sindaca ai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Decisiva la condanna per il caso Ream Leggi su lastampa (Di martedì 13 ottobre 2020) L'annuncio della sindaca ai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Decisiva la condanna per il caso Ream

c_appendino : Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho… - you_trend : ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino - c_appendino : #live Ho deciso di fare un passo di lato. Non mi ricandido per coerenza con le regole con cui mi sono candidata nel… - sermezane : RT @salvinimi: +++++ULTIM'ORA++++ Chiara #Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino. Si candiderà alle ele… - fcister69 : RT @Agenzia_Ansa: Chiara #Appendino scioglie le riserve, non si ricandida a sindaca di #Torino @c_appendino #ANSA -