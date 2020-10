Anziani a distanza anti-Covid sulle panchine. La foto è un manifesto contro gli assembramenti (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli Anziani in piazza a chiacchierare sulle panchine, rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza: il sindaco si ferma e gli fa i complimenti. Accade a Gravina di Puglia, dove il primo cittadino Alesio Valente è sceso in strada per affiancare la polizia municipale nei controlli anti-Covid.A sorprendere positivamente il sindaco il buon esempio di un gruppo di Anziani cittadini. “A volte capita anche di trovare delle gratificazioni e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che col coronavirus si può convivere! Basta osservare le regole!”, ha scritto Valente su Facebook a corredo di un’immagine dei gravinesi distanziati sulle panchine.Il gruppo è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Gliin piazza a chiacchierare, rispettando rigorosamente ladi sicurezza: il sindaco si ferma e gli fa i complimenti. Accade a Gravina di Puglia, dove il primo cittadino Alesio Valente è sceso in strada per affiancare la polizia municipale neilli.A sorprendere positivamente il sindaco il buon esempio di un gruppo dicittadini. “A volte capita anche di trovare delle gratificazioni e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che col coronavirus si può convivere! Basta osservare le regole!”, ha scritto Valente su Facebook a corredo di un’immagine dei gravinesi distanziati.Il gruppo è stato ...

Coronavirus, la Valle d’Aosta decide di bloccare le visite nelle Rsa

Intanto i parenti degli ospiti delle Rsa potranno continuare a intrattenere rapporti con gli anziani mediante l’uso di videochiamate e comunicazioni a distanza, con frequenza almeno bisettimanale.

