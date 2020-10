'Anche con la mascherina ci si può infettare. Dobbiamo essere responsabili' (Di martedì 13 ottobre 2020) 'Il rischio zero non esiste. Se indosso la mascherina chirurgica e resto chiusa diverse ore in una stanza a contatto di un individuo contagioso, a sua volta protetto, potrei infettarmi lo stesso'. ... Leggi su globalist (Di martedì 13 ottobre 2020) 'Il rischio zero non esiste. Se indosso lachirurgica e resto chiusa diverse ore in una stanza a contatto di un individuo contagioso, a sua volta protetto, potrei infettarmi lo stesso'. ...

SirDistruggere : “Positiva al covid19, con febbre alta e tosse, organizza due feste di compleanno per il figlio di 8 anni, 60 person… - dchinellato : I Lakers hanno vinto il titolo, ma anche l’#NBA ha vinto alla grande. Ha chiuso la stagione della pandemia in una b… - ilfoglio_it : Con il Mes 'il paese si sarebbe risparmiato scene di persone in coda 7 ore per fare un tampone'. @valentinivaler in… - sunvlouis : perché dovete sempre paragonare gli one direction/uno di loro, con i BTS? cioè anche basta - Tomas1374 : Lo scopriremo solo dopo le decisioni del giudice sportivo Ad oggi è sub judice...può saltare tutto il campionato co… -