Al Bano: in prima fila per il figlio, pace fatta con Yari? L'indiscrezione.. (Di martedì 13 ottobre 2020) Al Bano pare che dopo alcuni momenti di tensione con il figlio Yari stia cercando di superarli, tanto che ha assistito a un suo concerto. Al Bano e Yari (fonte Instagram @alBano carrisi @Yaripower)Come è noto, Yari Carrisi ha intrapreso un nuovo percorso "lavorativo" insieme alla compagna Thea. I due, come un tempo facevano Al Bano e Romina, vanno in giro per l'Italia a cantare i loro brani e a quanto pare hanno un grosso seguito. La prima ad appoggiare Yari in questo suo nuovo viaggio è stata proprio Romina che spesso si è unita cantando ai loro concerti. Romina e Yari hanno un bellissimo rapporto e ad unirli sempre di più ...

