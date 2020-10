“Adesso basta, parlo io!”. GF Vip, Massimiliano Morra sotto attacco. ‘Lei’ rompe il silenzio (Di martedì 13 ottobre 2020) La vicenda legata alla relazione tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco ha causato delle vere e proprie bombe, che sono deflagrate anche all’esterno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il gieffino ha dovuto subire anche alcune affermazioni dell’ex partner, che lo riteneva omosessuale. Durante una puntata del reality show l’attore ha rivelato davanti alle telecamere di non essere gay, smentendo dunque categoricamente le rivelazioni della siciliana. Adua gli ha poi chiesto scusa per cercare di riparare l’errore. Ma Massimiliano è finito in un vortice negativo, che non ha potuto lasciare indifferenti due persone che gli vogliono un mondo di bene. Parliamo della madre, la signora Patrizia, e della sua fidanzata Dalila Mucedero. La mamma dell’inquilino del ‘GF Vip’ si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) La vicenda legata alla relazione trae Adua Del Vesco ha causato delle vere e proprie bombe, che sono deflagrate anche all’esterno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il gieffino ha dovuto subire anche alcune affermazioni dell’ex partner, che lo riteneva omosessuale. Durante una puntata del reality show l’attore ha rivelato davanti alle telecamere di non essere gay, smentendo dunque categoricamente le rivelazioni della siciliana. Adua gli ha poi chiesto scusa per cercare di riparare l’errore. Maè finito in un vortice negativo, che non ha potuto lasciare indifferenti due persone che gli vogliono un mondo di bene. Parliamo della madre, la signora Patrizia, e della sua fidanzata Dalila Mucedero. La mamma dell’inquilino del ‘GF Vip’ si è ...

