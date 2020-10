Zingaretti, sta per crollare il bluff del segretario-governatore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Presumendo di aver vinto le regionali, Zingaretti ieri ha annunciato, come il Mao de noantri, la “lunga marcia” per far diventare il Pd primo partito italiano. Non sa, il segretario-governatore, che in politica programmare on orizzonte radioso partendo da un grande bluff, spesso significa solo costruirsi un grande futuro dietro le spalle. In effetti nei commenti del dopo voto Zingaretti è stato incoronato, con un martellamento mediatico degno di miglior causa, come il vincitore assoluto, e di conseguenza come il predestinato a dominare la scena politica da ora al semestre bianco di Mattarella. In pochi giorni, insomma, il segretario del Pd è passato da re Travicello sulla cui testa già volteggiavano gli avvoltoi interni (Orlando, Bonaccini) ed esterni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Presumendo di aver vinto le regionali,ieri ha annunciato, come il Mao de noantri, la “lunga marcia” per far diventare il Pd primo partito italiano. Non sa, il, che in politica programmare on orizzonte radioso partendo da un grande, spesso significa solo costruirsi un grande futuro dietro le spalle. In effetti nei commenti del dopo votoè stato incoronato, con un martellamento mediatico degno di miglior causa, come il vincitore assoluto, e di conseguenza come il predestinato a dominare la scena politica da ora al semestre bianco di Mattarella. In pochi giorni, insomma, ildel Pd è passato da re Travicello sulla cui testa già volteggiavano gli avvoltoi interni (Orlando, Bonaccini) ed esterni ...

Roma, dubbi 5S su Raggi Pd ancora senza candidato

La “corsa” per la successione a Virginia Raggi si sta trasformando in una gara a chi scappa più ... candidatura comporterebbe è evitate la saldatura PD-Raggi”. Nicola Zingaretti ha sempre considerato ...

