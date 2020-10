Yakuza: Like a Dragon - prova (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nell'approcciarsi a Yakuza: Like a Dragon, la mente va ovviamente alla serie di Sega che sin dall'esordio nel 2005 ha saputo ricavarsi una nicchia tra gli appassionati di videogiochi con la sua formula unica capace di unire giochi di ruolo, open world e storie legate al mondo della malavita in stile Gomorra.Capitolo dopo capitolo Kazuma Kiryu, il protagonista, è cresciuto di spessore fino a diventare una delle icone più amate dal pubblico videogiocante non solo in Oriente, ma anche in Occidente. Come ben sappiamo, però, nulla è eterno ed immutabile (tranne forse le serie FIFA e Call of Duty, si obietterebbe di questi tempi), ed ecco dunque che il colosso giapponese ha sentito il bisogno di ammodernare il proprio franchise.Il primo scatto in avanti lo abbiamo registrato nel 2018 con Judgement, spin-off sempre ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nell'approcciarsi a, la mente va ovviamente alla serie di Sega che sin dall'esordio nel 2005 ha saputo ricavarsi una nicchia tra gli appassionati di videogiochi con la sua formula unica capace di unire giochi di ruolo, open world e storie legate al mondo della malavita in stile Gomorra.Capitolo dopo capitolo Kazuma Kiryu, il protagonista, è cresciuto di spessore fino a diventare una delle icone più amate dal pubblico videogiocante non solo in Oriente, ma anche in Occidente. Come ben sappiamo, però, nulla è eterno ed immutabile (tranne forse le serie FIFA e Call of Duty, si obietterebbe di questi tempi), ed ecco dunque che il colosso giapponese ha sentito il bisogno di ammodernare il proprio franchise.Il primo scatto in avanti lo abbiamo registrato nel 2018 con Judgement, spin-off sempre ...

