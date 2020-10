Vaccino Covid, chi li sta comprando, da chi e quanto si spende (Di lunedì 12 ottobre 2020) Entro fine anno potrebbero arrivare le prime dosi del Vaccino anti Covid. Lo aveva detto qualche giorno fa il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e lo ha ribadito ieri il Ministro degli esteri Luigi Di Maio. Al momento però lo stato delle sperimentazioni dei circa 185 "candidati" vaccini è a differenti livelli di sviluppo e solo una quarantina sono arrivati alla cosiddetta fase III, ovvero quella della sperimentazione sull'uomo. Ma se la pserimentazione procede spedita lo stesso vale per la corsa dei paesi di tutto il mondo alla caccia non solo della cura migliore ma anche del maggior numero di dosi possibili.Il Vaccino Oxford-Pomezia Tra questi c'è il celebre Vaccino Oxford-Pomezia - quello prenotato dall'Italia in accordo con l'Unione Europea - che è in corso di sviluppo ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 ottobre 2020) Entro fine anno potrebbero arrivare le prime dosi delanti. Lo aveva detto qualche giorno fa il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e lo ha ribadito ieri il Ministro degli esteri Luigi Di Maio. Al momento però lo stato delle sperimentazioni dei circa 185 "candidati" vaccini è a differenti livelli di sviluppo e solo una quarantina sono arrivati alla cosiddetta fase III, ovvero quella della sperimentazione sull'uomo. Ma se la pserimentazione procede spedita lo stesso vale per la corsa dei paesi di tutto il mondo alla caccia non solo della cura migliore ma anche del maggior numero di dosi possibili.IlOxford-Pomezia Tra questi c'è il celebreOxford-Pomezia - quello prenotato dall'Italia in accordo con l'Unione Europea - che è in corso di sviluppo ...

