Trump inserisce in uno spot una lode di Fauci. L'ira dell'infettivologo: "Mai dato il consenso" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anthony Fauci, noto infettivologo membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha espresso tutto il suo disappunto per essere stato inserito in uno spot elettorale della campagna di Donald Trump dedicato alla ‘guarigione’ del presidente americano dal Covid-19. “In quasi cinquant’anni di servizio pubblico, non ho mai sostenuto pubblicamente alcun candidato”, ha sottolineato Fauci in una dichiarazione alla ‘Cnn’.Il ‘cameo’ di Fauci compare in un video elettorale di 30 secondi diffuso in Michigan nel quale si afferma che Trump “sta guarendo dal coronavius, così come sta facendo l’America”. Include un breve ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anthony, notomembroa task force anti-coronavirusa Casa Bianca, ha espresso tutto il suo disappunto per essere stato inserito in unoelettoralea campagna di Donalddedicato alla ‘guarigione’ del presidente americano dal Covid-19. “In quasi cinquant’anni di servizio pubblico, non ho mai sostenuto pubblicamente alcun candi”, ha sottolineatoin una dichiarazione alla ‘Cnn’.Il ‘cameo’ dicompare in un video elettorale di 30 secondi diffuso in Michigan nel quale si afferma che“sta guarendo dal coronavius, così come sta facendo l’America”. Include un breve ...

Anthony Fauci, noto infettivologo membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha espresso tutto il suo disappunto per essere stato inserito in uno spot elettorale della campagna di

Trump fa superman: "Io immune al virus"

E Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive, non ha dato il suo consenso a essere inserito in alcuni ultimi spot della campagna elettorale di Donald Trump. Spot nel quale

