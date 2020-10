Soleil Sorge replica ad Iconize e lancia un’altra bomba: “si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per andare in tv” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Soleil Sorge è passata al contrattacco. Dopo essere stata accusata da Iconize di averlo venduto per due spicci, l’ex isolana non ci sta e risponde per le rime: Buongiorno o meglio lo era fino a dieci minuti finché ho visto con molto piacere le storie di Marco. Lui continua in qualche modo a cercare di arrampicarsi sugli specchi e a questo punto io mi dichiaro alquanto stanca di tutto questo. Continuo a ricevere messaggi che dicono come ti permetti a infamare un amico, ho letto persone che mi colpevolizzano in tutta questa situazione quando purtroppo non sono io la carnefice in questa storia. So che vi fa comodo rendermi tale perché a quanto pare fa godere le menti e gli animi poveri ma non è questo il caso mi dispiace. Io mi trovavo già in ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 ottobre 2020)è passata al contrattacco. Dopo essere stata accusata dadi averlo venduto per due spicci, l’ex isolana non ci sta e risponde per le rime: Buongiorno o meglio lo era fino a dieci minuti finché ho visto con molto piacere le storie di Marco. Lui continua in qualche modo a cercare di arrampicarsi sugli specchi e a questo punto io mi dichiaro alquanto stanca di tutto questo. Continuo a ricevere messaggi che dicono come ti permetti a infamare un amico, ho letto persone che mi colpevolizzano in tutta questa situazione quando purtroppo non sono io la carnefice in questa storia. So che vi fa comodo rendermi tale perché a quanto pare fa godere le menti e gli animi poveri ma non è questo il caso mi dispiace. Io mi trovavo già in ...

In questi giorni il famoso influencer Iconize è finito nell'occhio del ciclone per via delle clamorose rivelazioni di Soleil Sorge da Barbara d'Urso. In quella occasione la ragazza ha svelato che il ...

