Scontri Inter-Napoli | l’ultrà azzurro si difende | “Non ho investito Belardinelli”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Fabio Manduca, il tifoso napoletano accusato di omicidio volontario per aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, l’ultrà del Varese deceduto dopo gliscoppiati prima del match tradello scorso 26 dicembre 2018, si: “Non honessuno”. Il 40enne sostenitoreè stato arrestato, con l’accusa di omicidio volontario, il 18 ottobre del 2019, su ordinanza del gip Guido Salvini. Accusa rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame che da un’importante consulenza tecnica firmata da diversi esperti. “Ho visto un razzo rosso prima del semaforo – ha spiegato Manduca agli investigatori –. Il Ford Transit davanti ...

ilnapolionline : Caso Belardinelli - Accordato il rito abbreviato a Manduca - - NCN_it : SCONTRI INTER-NAPOLI, MANDUCA SI DIFENDE: “NON INVESTITO NESSUNO, SONO FUGGITO DAI DISORDINI” #Sconti #InterNapoli… - rep_milano : Scontri Inter-Napoli, processo abbreviato per il tifoso Manduca accusato dell'omicidio di Daniele Belardinelli [agg… - Notiziedi_it : Scontri Inter-Napoli, processo abbreviato per il tifoso Manduca accusato dell’omicidio di Daniele Belardinelli -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Inter

Un ragazzino risulta positivo al Covid e cosi, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni scolastiche, non solo lui ma tutta la sua classe deve rispettare l'isolamento e, al termine del periodo di quara ...In udienza il tifoso napoletano sospettato d'aver ucciso l'ultrà dell'Inter. 'La sua versione non convince', attacca l'accusa.