Salta l’edizione autunnale del Ceghedaccio

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Era ormai nell’aria e i più affezionati già lo immaginavano. Il 2020 sarà, dal 1993, il primo anno senza. Dopo aver annullato la data di aprile, in pieno lock down a causa della pandemia da Covid-19, anche il secondo appuntamento dell’anno con la musica anni 70′, ’80 e ’90 salterà. L’edizionesi sarebbe dovuta tenere venerdì prossimo 16 ottobre come sempre alla Fiera di Udine, ma la pandemia globale e le norme previste per contrastarla non consentiranno lo svolgimento. “Dovremo aspettare ancora per ballare la nostra musica – commentano le anime del, Carlo e Renato Pontoni –, e ci dispiace molto per tutti i nostri affezionati sostenitori che avrebbero tanta voglia di partecipare. Lo percepiamo ...