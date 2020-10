Rugby, Nazionale in ritiro verso i recuperi del Sei Nazioni 2020. De Carli: “C’è tanto entusiasmo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha preso il via presso il CPO Giulio Onesti di Roma il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, che ha iniziato a preparare i due recuperi del Sei Nazioni 2020 in programma sabato 24 ottobre in casa dell’Irlanda ed il 31 ottobre allo Stadio Olimpico contro l’Inghilterra nell’ultima giornata del torneo interrotto dalla pandemia di Covid-19. Gli Azzurri hanno iniziato a lavorare oggi con una doppia seduta: lavoro a gruppi al mattino, collettivo invece al pomeriggio. A commentare le sensazioni all’interno del gruppo azzurro è Giampiero De Carli, allenatore degli avanti: “Vedo voglia di emergere nei ragazzi, c’è tanto entusiasmo. Anche l’inizio della stagione, con i primi impegni delle due franchigie ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha preso il via presso il CPO Giulio Onesti di Roma ildellaitaliana di, che ha iniziato a preparare i duedel Seiin programma sabato 24 ottobre in casa dell’Irlanda ed il 31 ottobre allo Stadio Olimpico contro l’Inghilterra nell’ultima giornata del torneo interrotto dalla pandemia di Covid-19. Gli Azzurri hanno iniziato a lavorare oggi con una doppia seduta: lavoro a gruppi al mattino, collettivo invece al pomeriggio. A commentare le sensazioni all’interno del gruppo azzurro è Giampiero De, allenatore degli avanti: “Vedo voglia di emergere nei ragazzi, c’èentusiasmo. Anche l’inizio della stagione, con i primi impegni delle due franchigie ...

sportface2016 : #Rugby Al via il ritiro dell'#Italia verso i due recuperi del #SeiNazioni - Flydown8 : Step by step... #handstandpractice #handstand #handstandwalk #crossfit #crossfitpostumia #boxing #rugby… - dommyjonny11 : @montrealsjesus @PilotaPodcast @kissmepolka @naimablu @andreadile Il calcio gaelico è un calcio normale per gli irl… - ZebreRugby : ???????????????????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? Maglia n° 12 stasera per @FedericoMori10 a #Newport si troverà a fronteggiare… - LivornoPress : Livorno Rugby: torna la palla ovale sul prato 'storico' del 'Montano'. Alle 18 di sabato amichevole con i Cavalieri… -