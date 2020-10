Pici all’aglione di Masha per le ricette di E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 ottobre 2020)all’aglione per leE’di oggi 12 ottobre 2020, è la pasta degli innamorati perché bisogna mangiarla in due a causa dell’aglio. E’ il primo piatto con l’aglio di, la ricetta è golosa ma davvero bisogna fare attenzione perché l’alito poi non sarà il massimo. In cucina su Rai 1 infatti Antonella Clerici non può assaggiare, vorrebbe farlo Andrea Mainardi ma la conduttrice lo salva, oggi è suo anniversario di matrimonio e non sarebbe carino per la moglie. L’assaggio della pasta con l’aglio, iall’aglione, tocca a zia Cri. E’ una ricetta buonissimo, l’assaggio rivela che il gusto è perfetto, ma chi cucinerà questi ...