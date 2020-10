Nella realtà assoluta di Caravaggio, Burri e Pasolini (Di lunedì 12 ottobre 2020) Al Mart di Rovereto, un dialogo oltre il tempo tra artisti di epoche diverse eppure profondamente affini. Passione e drammaticità sono denominatori comuni, talmente forti ed espressivi da autorizzare elaborazioni innovative.Ho fatto una mostra a mia immagine e somiglianza. Ho compiuto, in una, la doppia funzione di presidente del Museo di Trento e Rovereto (Mart) e di assessore alla Cultura della Regione siciliana. Il più grande quadro di Caravaggio, il più intenso, il più terribile, il Seppellimento di Santa Lucia di Siracusa, arriva a Rovereto per agitare, con la sua crudele presenza, il pensiero della morte, come fine improcrastinabile. Poi tornerà, intatto e rigenerato, Nella sua casa originaria: la chiesa di Santa Lucia al sepolcro, Nella Borgata di Siracusa.Caravaggio veniva da ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 ottobre 2020) Al Mart di Rovereto, un dialogo oltre il tempo tra artisti di epoche diverse eppure profondamente affini. Passione e drammaticità sono denominatori comuni, talmente forti ed espressivi da autorizzare elaborazioni innovative.Ho fatto una mostra a mia immagine e somiglianza. Ho compiuto, in una, la doppia funzione di presidente del Museo di Trento e Rovereto (Mart) e di assessore alla Cultura della Regione siciliana. Il più grande quadro di, il più intenso, il più terribile, il Seppellimento di Santa Lucia di Siracusa, arriva a Rovereto per agitare, con la sua crudele presenza, il pensiero della morte, come fine improcrastinabile. Poi tornerà, intatto e rigenerato,sua casa originaria: la chiesa di Santa Lucia al sepolcro,Borgata di Siracusa.veniva da ...

