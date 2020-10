Media Usa: dipartimento Giustizia pronto a muoversi contro Google. Tra le possibili richieste la cessione del motore di ricerca “chrome” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo indiscrezioni riportate da alcuni Media statunitensi il dipartimento di Giustizia sarebbe in procinto di aprire un procedimento nei confronti di Google per violazione delle regole antitrust. Il procedimento dovrebbe focalizzarsi sull’abuso di posizioni dominanti. Secondo quanto riporta Politico nel mirino ci sarebbe anche la divisione advertising e tra le possibili richieste del dipartimento potrebbe esserci anche la cessione del browser “Chrome”. Come segnala il sito Axios riusicire a dimostrare comportamenti monopolistici a carico dei colossi del web è particolarmente complesso poiché molti dei servizi sono formalmente offerti a titolo gratuito, sebbene poi consentano di raccogliere immense quantità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo indiscrezioni riportate da alcunistatunitensi ildisarebbe in procinto di aprire un procedimento nei confronti diper violazione delle regole antitrust. Il procedimento dovrebbe focalizzarsi sull’abuso di posizioni dominanti. Secondo quanto riporta Politico nel mirino ci sarebbe anche la divisione advertising e tra ledelpotrebbe esserci anche ladel browser “Chrome”. Come segnala il sito Axios riusicire a dimostrare comportamenti monopolistici a carico dei colossi del web è particolarmente complesso poiché molti dei servizi sono formalmente offerti a titolo gratuito, sebbene poi consentano di raccogliere immense quantità di ...

