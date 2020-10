Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la verità dopo anni: “Io ero l’amante, quando siamo stati scoperti…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Durante la scorsa puntata di Domenica In, andata in onda l’11 ottobre, due signore della televisione italiane si sono incontrate. Stiamo parlando di Maria De Filippi, intervistata per la prima volta da Mara Venier. La regina televisiva di Mediaset si è raccontata con una lunga chiacchierata, lasciandosi andare a ricordi e confessione inedite. Una di queste riguarda la storia con suo marito Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha dichiarato. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la verità dopo anni: “Io ero l’amante, quando siamo stati scoperti…” Un racconto a 360° quello fatto da Maria De ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Durante la scorsa puntata di Domenica In, andata in onda l’11 ottobre, due signore della televisione italiane si sono incontrate. Stiamo parlando diDe, intervistata per la prima volta da Mara Venier. La regina televisiva di Mediaset si è raccontata con una lunga chiacchierata, lasciandosi andare a ricordi e confessione inedite. Una di queste riguarda la storia con suo marito. Ecco cosa ha dichiarato.De, la verità: “Io ero l’amante,scoperti…” Un racconto a 360° quello fatto daDe ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - gaetano19762010 : RT @Saverio_94: Maria De Filippi fa l'ennesimo miracolo: far crescere #DomenicaIn (19.2%) - Trash___Boy : #DomenicaIn 3,5 milioni - 19,2% #DomenicaIn 3,2 milioni - 18,7% Cara @RaiUno, spero sia chiaro che il Festival Di… - Novella_2000 : Ecco quanto vale la giacca indossata da Queen Mary a Domenica In - napoliforever89 : RT @Saverio_94: Maria De Filippi fa l'ennesimo miracolo: far crescere #DomenicaIn (19.2%) -