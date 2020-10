Live Non è la D'Urso, Angela di Mondello e i problemi con la giustizia: 'Ho rubato per mio figlio, non accettavo la sua morte' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Angela di Mondello , al secolo Angela Chianello, il fenomeno social di 'Non c'è n'è coviddi' è ospite a 'Live non è la D'Urso' dove ha parlato dei suoi guai con la giustizia , che le impedivano di ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020)di, al secoloChianello, il fenomeno social di 'Non c'; n'; coviddi'; ospite a 'non; la D'' dove ha parlato dei suoi guai con la, che le impedivano di ...

fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - IlContiAndrea : Complimenti alle maestranze di @RadioItalia che hanno realizzato questo show, rendendolo assolutamente un qualcosa… - chetempochefa : 'Che spreco disumano non baciarsi da un po’ possiamo fare fuoco come nelle Banlieue possiamo fare bella storia bell… - dvakondios : RT @Meeeet_: STASERA A LIVE NON SI SPILLA IL CAFFEUCCIO SI SPILLA L’INTERA CAFFETTERIA ????????????????????@LiveNoneladUrso #noneladurso https://t.c… - Vinc_Cund : ..tutti questi esopianeti sono più lontani di 100 anni luce, quindi le persone che vogliono scendere da questo spet… -