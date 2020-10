Le mani della mafia sulle aziende in crisi, record di interdittive emanate dai prefetti: 150 al mese. Nel 2020 sono già 1.400 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nei primi nove mesi del 2020 i prefetti d’Italia hanno totalizzato un singolare record: quello delle interdittive antimafia emanate nei confronti della aziende. Società che magari erano in crisi a causa del lockdown è che ora sono divorate dagli interessi mafiosi: il welfare dei clan, più efficace di qualsiasi aiuto di Stato. È l’altro virus, il male oscuro che ha sfruttato gli effetti causati dalla crisi scatenata dal coronavirus per dilagare. Da mesi investigatori e addetti ai lavori lanciano allarmi su allarmi: dopo il lockdown ‘ndrangheta, Cosa nostra e camorra metteranno in circolo i propri (ingenti) capitali sporchi per infettare l’economia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nei primi nove mesi deld’Italia hanno totalizzato un singolare: quello delleantinei confronti. Società che magari erano ina causa del lockdown è che oradivorate dagli interessi mafiosi: il welfare dei clan, più efficace di qualsiasi aiuto di Stato. È l’altro virus, il male oscuro che ha sfruttato gli effetti causati dallascatenata dal coronavirus per dilagare. Da mesi investigatori e addetti ai lavori lanciano allarmi su allarmi: dopo il lockdown ‘ndrangheta, Cosa nostra e camorra metteranno in circolo i propri (ingenti) capitali sporchi per infettare l’economia ...

Ultime Notizie dalla rete : mani della Le mani della mafia sulle aziende in crisi, record di interdittive emanate dai prefetti: 150 al mese Il Fatto Quotidiano Il coronavirus può sopravvivere fino a 28 giorni su alcune superfici, ma solo in certe condizioni

I risultati contrastano con quelli della ricerca australiana ... mantenere la distanza dagli altri di almeno un metro e lavarsi le mani con acqua e sapone per 40-60 secondi o con un gel ...

PlayStation 5 permetterà di regolare la vibrazione del controller

«Per regolare la forza della vibrazione del controller su PS5 ... a fasce d’utenza che potrebbero non volerla usare per difficoltà o semplici fastidi alle mani. Un passo in avanti notevole in tal ...

