"Lasciami andare", un quasi-horror di rara intelligenza tra i cineasti italiani (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lasciami andare con Stefano Accorsi, Maya Sansa e Valeria Golino. Regia di Stefano Mordini. Produzione Italia 2020. Durata: 1 ora e 38 minuti. Al cinema LA TRAMA Un architetto e sua moglie vivono una bella notizia. Anzi bellissima. Lei aspetta un bambino. Per lui speciamente è una gran cosa perché qualche tempo prima il suo primogenito era morto tragicamente. L'uomo e la prima moglie non hanno mai elaborato veramente il lutto. Ma il piccolo morì veramente? Una signora che è andata ad abitare nell'ex dimora veneziana dell'architetto sostiene di sentire spesso la sua voce nella cameretta che fu sua. L'architetto non ci crede, ma l'ex moglie sì e anche la nuova consorte. Non parliamo dell'inquilino. Stretto tra le tre donne, l'architetto s'arrabatta alla ricerca di una spiegazione ...

