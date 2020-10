La delazione come metodo di governo, ovvero la fine del concetto di Stato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Ricordate ancora gli slogan che il governo e la classe giornalistica intellettuale filogovernativa mandava agli italiani nel periodo più difficile dell’emergenza? “Andrà tutto bene”, “ce la faremo”, “ne usciremo migliori”. Se per andare tutto bene ed uscirne migliori il governo intendeva trasformare gli italiani in un esercito di ipocondriaci delatori – incapace di analizzare più approfonditamente i dati riportati dai bollettini medici- tacciando di “negazionismo” non solo quella parte di popolazione che ha un’opinione diversa sul come affrontare l’emergenza, addirittura arrivando a minacciare di morte quei virologi che si oppongono alla narrazione mainstream – allora, probabilmente, le cose stanno andando per il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Ricordate ancora gli slogan che ile la classe giornalistica intellettuale filogovernativa mandava agli italiani nel periodo più difficile dell’emergenza? “Andrà tutto bene”, “ce la faremo”, “ne usciremo migliori”. Se per andare tutto bene ed uscirne migliori ilintendeva trasformare gli italiani in un esercito di ipocondriaci delatori – incapace di analizzare più approfonditamente i dati riportati dai bollettini medici- tacciando di “negazionismo” non solo quella parte di popolazione che ha un’opinione diversa sulaffrontare l’emergenza, addirittura arrivando a minacciare di morte quei virologi che si oppongono alla narrazione mainstream – allora, probabilmente, le cose stanno andando per il ...

