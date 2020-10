Inter, per ora il derby si gioca: rabbia in casa nerazzurra. Per il rinvio servono 10 positivi al Coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Inter-Milan al momento non a rischio rinvio: il derby si gioca Non è al momento a rischio rinvio il derby di Milano tra Inter e Milan in programma per sabato pomeriggio a San Siro. Perché il match sia rinviato bisogna avere 10 positivi al Coronavirus in una settimana, mentre in casa nerazzurri i positivi sono attualmente sei. E dalle parti di Viale della Liberazione, c’è rabbia per una possibile disparità di trattamento rispetto a quanto successo una settimana fa con Juventus e Napoli. “Palpabile la rabbia per la situazione che si è creata in viale della Liberazione anche perché, a meno di raggiungere le dieci ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)-Milan al momento non a rischio: ilsiNon è al momento a rischioildi Milano trae Milan in programma per sabato pomeriggio a San Siro. Perché il match sia rinviato bisogna avere 10alin una settimana, mentre innerazzurri isono attualmente sei. E dalle parti di Viale della Liberazione, c’èper una possibile disparità di trattamento rispetto a quanto successo una settimana fa con Juventus e Napoli. “Palpabile laper la situazione che si è creata in viale della Liberazione anche perché, a meno di raggiungere le dieci ...

