Grande Fratello Vip, nona puntata: l'eliminato è Myriam Catania (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con sua Grande gioia è Myriam Catania a lasciare la casa del Grande Fratello Vip nella nona puntata in onda lunedì 12 ottobre in prima serata su Canale 5. L'attrice già nei giorni scorsi aveva manifestato la volontà di lasciare il gioco, al punto che a inizio puntata Alfonso Signorini le aveva detto: "Arrivati a questo punto anche per onestà è il momento di prendere una decisione definitiva: se deciderai di restare dovrai accettare il verdetto del televoto qualsiasi cosa accada. Mi sento di fare chiarezza con te e voglio che tra un po' tu mi dica 'Alfonso io mi ritiro dal gioco', o 'Alfonso accetto la decisione del pubblico qualsiasi essa sia' ma nel caso dovrai portarla ...

