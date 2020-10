Giletti candidato a Roma, Scanzi: “La destra è alla canna del gas” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le indiscrezioni sulla candidatura a sindaco di Roma del conduttore Massimo Giletti ha provocato le reazioni dei commentatori. Il post di Scanzi “Ho appena letto che il centrodestra non sta solo pensando al noto statista Giletti come sindaco di Roma. No: sta pure pensando, in alternativa, al poro Porro. È tutto straordinario”. Così ha commentato … L'articolo Giletti candidato a Roma, Scanzi: “La destra è alla canna del gas” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le indiscrezioni sulla candidatura a sindaco didel conduttore Massimoha provocato le reazioni dei commentatori. Il post di“Ho appena letto che il centronon sta solo pensando al noto statistacome sindaco di. No: sta pure pensando, in alternativa, al poro Porro. È tutto straordinario”. Così ha commentato … L'articolo: “Ladel gas” proviene da www.meteoweek.com.

ilfoglio_it : Massimo Giletti, Gennaro Sangiuliano, Nicola Porro, altro che primarie! Con la lista dei possibili sindaci di Salvi… - fanpage : Massimo Giletti candidato a sindaco di Roma: l'idea che piace a Matteo Salvini - pvsassone : RT @GiovanniAgost20: C'è da augurarsi che il centrodestra candidi a sindaco di Roma coglioni come Sgarbi, Porro, Giletti; si danno maggiori… - MarcoFinizio74 : @micheleboldrin @SignorErnesto Il Pd vorrebbe tanto fare l'accordo con il M5s per candidato comune che non sia Ragg… - GiovanniAgost20 : C'è da augurarsi che il centrodestra candidi a sindaco di Roma coglioni come Sgarbi, Porro, Giletti; si danno maggi… -