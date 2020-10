"Furti, problemi con la giustizia e un figlio morto". Angela di "non ce n'è Covid"? Tutta la tragica verità sul suo passato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dietro quella frase, “Non ce n'è Covid”, c'è una donna che commuove tutti. Una storia che pochi conoscono e che va oltre il tormentone estivo che ha fatto sorridere tutti. Ospite a Live-Non è la D'Urso di Barbara d'Urso, che proprio in un'intervista in spiaggia l'ha resa famosa, Angela Chianello racconta la sua vita. Aprendo il cassetto dei ricordi. “Ho avuto problemi con la giustizia, non potevo lasciare la mia regione. Adesso è risolto. La libertà non ha prezzo. Mio figlio stava male ho perso la testa e sono stata condannata per furto. Ho perso mio figlio dopo una lunga malattia. Come mamma mi sentivo nulla nel non potergli il funerale. Ho rubato in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dietro quella frase, “Non ce n'”, c'; una donna che commuove tutti. Una storia che pochi conoscono e che va oltre il tormentone estivo che ha fatto sorridere tutti. Ospite a Live-Non; la D'Urso di Barbara d'Urso, che proprio in un'intervista in spiaggia l'ha resa famosa,Chianello racconta la sua vita. Aprendo il cassetto dei ricordi. “Ho avutocon la, non potevo lasciare la mia regione. Adesso; risolto. La libertà non ha prezzo. Miostava male ho perso la testa e sono stata condannata per furto. Ho perso miodopo una lunga malattia. Come mamma mi sentivo nulla nel non potergli il funerale. Ho rubato in un ...

“Ho avuto problemi con la giustizia, non potevo lasciare la mia regione. Adesso è risolto. La libertà non ha prezzo. Mio figlio stava male ho perso la testa e sono stata condannata per furto. Ho perso ...

"Ho avuto problemi con la giustizia, non potevo lasciare la mia regione. Adesso è risolto. La libertà non ha prezzo. Mio figlio stava male ho perso la testa e sono stata condannata per furto. Ho perso ...