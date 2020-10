Fuori dal Coro, anticipazioni puntata di martedì 13 ottobre su Rete 4 (Di martedì 13 ottobre 2020) Fuori dal Coro, anticipazioni del programma di Mario Giordano in onda martedì 13 ottobre su Rete 4. Ospite Matteo Salvini Continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “Fuori dal Coro” che andrà in onda con una nuova puntata, martedì 13 settembre 2020 alle 21:20 su Rete 4. Nella puntata si discuterà sulla preparazione dell’Italia alla nuova ondata di contagi e dei risvolti nell’inchiesta sull’INPS e i gravi rischi di internet per i giovanissimi. Tra ospiti della puntata di martedì, Giordano intervisterà Pierpaolo Sileri e Matteo Renzi. Gli altri argomenti della ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 13 ottobre 2020)daldel programma di Mario Giordano in onda martedì 13su4. Ospite Matteo Salvini Continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “dal” che andrà in onda con una nuova, martedì 13 settembre 2020 alle 21:20 su4. Nellasi discuterà sulla preparazione dell’Italia alla nuova ondata di contagi e dei risvolti nell’inchiesta sull’INPS e i gravi rischi di internet per i giovanissimi. Tra ospiti delladi martedì, Giordano intervisterà Pierpaolo Sileri e Matteo Renzi. Gli altri argomenti della ...

Tg3web : Ha giocato e poi guidato la Nazionale italiana di calcio femminile. Oggi Carolina Morace ha deciso di rivelare d'es… - MaxPezzali : Dal 30 ottobre: QUALCOSA DI NUOVO, il nuovo Album di inediti fuori ovunque! '???????????????? ???? ??????????' è ?????????? ???? ????????????… - repubblica : Coronavirus, la barista abbassa la mascherina per fumare fuori dal bar: multa da 400 euro - emmafelici1 : Ecco che Massimiliano deve cagare fuori dal vaso #gfvip - myraconteurhs : Il 13 ottobre da 34 minuti ma già salvo per i ricciolini fuori dal cappello di Harry Styles e da Harry Styles in generale. -

Giorni bollenti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Enock Brawuah ha litigato con Tommaso Zorzi e Myriam Catania ...

Montopoli di Sabina, maxi ammanco: restano le pesanti condanne

RIETI - La prescrizione di alcuni reati commessi prima del 2006 ha ridotto la durata della pena, ma la pronuncia della Corte d’appello di Roma non si è discostata dalla sentenza ...

