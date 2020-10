Fortnite ha 'rinunciato' a 73 milioni di utenti iOS nella battaglia contro Apple (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arrivano nuovi sviluppi dalla battaglia legale tra Epic e Apple e le ultime notizie non sembrano essere positive per lo sviluppatore di Fortnite, che sta cercando di mettere in atto una regolamentazione per garantire che il taglio del 30% che Apple prende nel suo app store iOS venga modificato.Un tribunale ha appena stabilito che per ora Apple non può essere costretta a rimettere Fortnite sull'app store, dopo che è stato rimosso a causa dell'infrazione delle regole, aggirando il taglio del 30% con un aggiornamento che ha consentito il pagamento diretto a Epic. Ma il tribunale ha anche affermato che Apple non può intraprendere ulteriori azioni contro Epic e l'intero Unreal Engine, che causerebbe un sacco di danni collaterali a giochi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arrivano nuovi sviluppi dallalegale tra Epic ee le ultime notizie non sembrano essere positive per lo sviluppatore di, che sta cercando di mettere in atto una regolamentazione per garantire che il taglio del 30% cheprende nel suo app store iOS venga modificato.Un tribunale ha appena stabilito che per oranon può essere costretta a rimetteresull'app store, dopo che è stato rimosso a causa dell'infrazione delle regole, aggirando il taglio del 30% con un aggiornamento che ha consentito il pagamento diretto a Epic. Ma il tribunale ha anche affermato chenon può intraprendere ulteriori azioniEpic e l'intero Unreal Engine, che causerebbe un sacco di danni collaterali a giochi ...

INBot11 : RT @Eurogamer_it: Il peso della battaglia tra #EpicGames e #Apple. #Fortnite - Eurogamer_it : Il peso della battaglia tra #EpicGames e #Apple. #Fortnite - lillydessi : Fortnite: Epic Games ha rinunciato a 73 milioni di utenti per andare contro Apple - - Multiplayerit : Fortnite: Epic Games ha rinunciato a 73 milioni di utenti per andare contro Apple - infoitscienza : Fortnite: Epic Games ha rinunciato a 73 milioni di utenti per andare contro Apple -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite rinunciato Fortnite: Epic Games ha rinunciato a 73 milioni di utenti per andare contro Apple Multiplayer.it Fortnite: 116 milioni di ex giocatori su iPhone e iPad, torna la skin di John Wick

La versione mobile per iOS di Fortnite poteva contare su 116 milioni di giocatori attivi al momento della rimozione da App Store.

Fortnite: Epic Games ha rinunciato a 73 milioni di utenti per andare contro Apple

Dalle carte del processo Apple contro Epic Games, è emerso che lo studio di Sweeney ha rinunciato a 73 milioni di utenti iOS per combattere la casa di Cupertino.. I documenti del processo Apple ...

La versione mobile per iOS di Fortnite poteva contare su 116 milioni di giocatori attivi al momento della rimozione da App Store.Dalle carte del processo Apple contro Epic Games, è emerso che lo studio di Sweeney ha rinunciato a 73 milioni di utenti iOS per combattere la casa di Cupertino.. I documenti del processo Apple ...