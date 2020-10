Elisabetta Canalis inizia bene la settimana: scatti bollenti in lingerie (FOTO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Elisabetta Canalis inizia la settimana come meglio non potrebbe. L’ex di Bobo Vieri ha infatti augurato un buon lunedì a tutti i suoi follower, mostrando alcuni scatti assolutamente bollenti in lingerie. Le curve perfette dell’ex velina hanno fatto impazzire i suoi followers nei commenti. Di seguito le due FOTO in questione. View this post on Instagram Happy Monday @intimissimiofficial #intimissimigirls #beautifulinyourownway #adv A post shared by Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) on Oct 12, 2020 at 2:14am PDT Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020)lacome meglio non potrebbe. L’ex di Bobo Vieri ha infatti augurato un buon lunedì a tutti i suoi follower, mostrando alcuniassolutamentein. Le curve perfette dell’ex velina hanno fatto impazzire i suoi followers nei commenti. Di seguito le duein questione. View this post on Instagram Happy Monday @intimissimiofficial #intimissimigirls #beautifulinyourownway #adv A post shared by(@littlecrumb ) on Oct 12, 2020 at 2:14am PDT

francy04598976 : RT @dea_channel: La divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? - GianpieraA : RT @sara_lu: Reginaldo capisco che tu voglia a tutti i costi trovare un capro espiatorio e che tu adesso l'abbia trovato in Elisabetta Cana… - daniyungblud : RT @dea_channel: La divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? - manuhellt : RT @dea_channel: La divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? - salvooo75 : RT @dea_channel: La divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? -