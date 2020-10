Diritti tv Champions League: la Rai si tira fuori, niente offerte per il 2021/24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Diritti tv Champions League: la Rai ha deciso di non presentare offerte per il triennio 2021-2024. I dettagli Oggi scadeva il termine ultimo per presentare alla UEFA un’offerta per i Diritti tv della Champions League per il triennio 2021-2024. Sky e Mediaset hanno presentato un’offerta mentre la Rai no. Come riporta calcioefinanza.it l’emittente di Stato ha optato invece per non prendere parte all’asta in quanto giudicata troppo impegnativa alla luce della generale incertezza del contesto economico e anche dell’incertezza in merito agli introiti da canone. Secondo gli addetti ai lavori una offerta dovrebbe essere arrivata anche da Amazon Prime e Dazn. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020)tv: la Rai ha deciso di non presentareper il triennio-2024. I dettagli Oggi scadeva il termine ultimo per presentare alla UEFA un’offerta per itv dellaper il triennio-2024. Sky e Mediaset hanno presentato un’offerta mentre la Rai no. Come riporta calcioefinanza.it l’emittente di Stato ha optato invece per non prendere parte all’asta in quanto giudicata troppo impegnativa alla luce della generale incertezza del contesto economico e anche dell’incertezza in merito agli introiti da canone. Secondo gli addetti ai lavori una offerta dovrebbe essere arrivata anche da Amazon Prime e Dazn. Leggi su Calcionews24.com

Ciro_Scg : Sky, Mediaset e Amazon hanno presentato una offerta per i diritti audiovisivi della Champions League 2021-2024. (Il… - flavioneviano : Intanto la RAI non parteciperà all'asta per i diritti della Champions League 2021-24!?????????????????? - siamo_la_Roma : ?? Diritti #ChampionsLeague #UCL ? Si defila la #Rai ?? Ecco chi ha presentato domanda #ASRoma - simonesalvador : 'La Rai rinuncia alla Champions (ma è in arrivo Amazon)'. I diritti in chiaro della Champions andranno, quasi sicu… - sportli26181512 : #Media #Notizie Rai rinuncia alla Champions: niente offerte per il 2021/24: Sky e Mediaset hanno presentato una off… -