Crotone-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo la parentesi dedicata alle Nazionali ritorna il campionato di Serie A con la quarta giornata. Sabato 17 ottobre, alle ore 20.45, i Campioni d'Italia della Juventus faranno visita al Crotone, dopo aver saltato il turno precedente a causa dei noti fatti con il Napoli. Per questo motivo i bianconeri, già distanti cinque punti dalla vetta, hanno necessità assoluta di portare a casa i tre punti. Dall'altra parte, i padroni di casa, ancora a zero punti dopo tre sconfitte consecutive, cercheranno di rendere difficile il loro compito. Roma-Juventus 2-2: doppiette di Veretout e Ronaldo Come arriva il Crotone Mister Stroppa dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 affidando i pali a Cordaz. La linea difensiva, causa le assenze di Cuomo e Gigliotti, sarà giocoforza composta da Magallan, ...

La svolta della Juventus passa dal centrocampo: gerarchie da definire

In virtù della scelta di voler puntare su due elementi davanti alla difesa, Pirlo dovrà valutare passo dopo passo come posizionare la Juve.

Ricomincia, dopo tre giorni di riposo, la preparazione della Juventus, in vista della sfida di campionato di sabato sera a ...In virtù della scelta di voler puntare su due elementi davanti alla difesa, Pirlo dovrà valutare passo dopo passo come posizionare la Juve.