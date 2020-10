Covid su cellulari e banconote? Su superfici resiste fino a 28 giorni La nuova scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020)a 28: è il tempo di sopravvivenza del virus del-19 su oggetti comeo telefoni. A rivelarlo è uno studio dell’Agenzia scientifica nazionale australiana. Dai ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research (Csiro) è stata testata la longevità del virus SARS-CoV-2 al buio e a tre temperature diverse, dimostrando che il periodo di sopravvivenza diminuisce alle temperature più alte. Scendendo nel dettaglio della ricerca, a 20 gradi Celsius il virus appare «estremamentente» sullelisce, come gli schermi dei telefoni, e può sopravvivere per 28sullee su vetro, acciaio e ...