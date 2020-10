Covid: 4 Guardie Svizzere positive, anche 3 altri casi (Di lunedì 12 ottobre 2020) CITTA DEL VATICANO, 12 OTT - "Nel corso del fine settimana sono state riscontrate alcune positività al Covid19 tra le Guardie Svizzere. Allo stato attuale si tratta di 4 persone, con sintomi, tutte ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) CITTA DEL VATICANO, 12 OTT - "Nel corso del fine settimana sono state riscontrate alcune positività al19 tra le. Allo stato attuale si tratta di 4 persone, con sintomi, tutte ...

