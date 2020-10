Covid-19, il bollettino dell’Asl: due nuovi positivi a Benevento città (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale a 232 il numero degli attuali positivi al Covid-19 nel Sannio. Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate due nuove positività, entrambe nella città di Benevento. Resta invariato il numero di guariti rispetto a ieri (93), così come quello dei ricoverati (9). Sono dunque 223 le persone attualmente positive in isolamento domicilare. Il maggior numero di contagi compete alla città di Benevento (84 di cui 5 ricoverati al San Pio), seguita da Montesarchio (33 di cui uno ricoverato). Di seguito il resoconto completo dell’Asl. L'articolo Covid-19, il bollettino dell’Asl: due nuovi positivi a Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sale a 232 il numero degli attualial-19 nel Sannio. Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate due nuovetà, entrambe nella città di. Resta invariato il numero di guariti rispetto a ieri (93), così come quello dei ricoverati (9). Sono dunque 223 le persone attualmente positive in isolamento domicilare. Il maggior numero di contagi compete alla città di(84 di cui 5 ricoverati al San Pio), seguita da Montesarchio (33 di cui uno ricoverato). Di seguito il resoconto completo dell’Asl. L'articolo-19, ildell’Asl: due...

rtl1025 : ?? E' stabile la curva dei contagi #Covid in #Italia: dal #bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi… - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - Tg3web : Per la prima volta dopo mesi, l'Italia supera la quota di tremila casi di covid-19 in un solo giorno. Il bollettino… - annamariasummon : RT @gzibordi: mio padre è deceduto 2 giorni fa, a 96 anni, portato in ospedale come caso 'fin di vita'. Cause: l'età e il cuore che si ferm… - daniele19921 : RT @gzibordi: mio padre è deceduto 2 giorni fa, a 96 anni, portato in ospedale come caso 'fin di vita'. Cause: l'età e il cuore che si ferm… -