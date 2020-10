Coronavirus nel Lazio, la situazione Comune per Comune dopo la nuova impennata dei contagi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 371 i casi registrati oggi su quasi 13 mila tamponi effettuati. 4 i decessi e 30 i guariti. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 105 nuovi casi negli ultimi 3 giorni. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.357 (+7), il numero delle persone attualmente positive è salito a 917 (+97), mentre il numero dei decessi è salito a 96 casi (+1). «La curva dei nuovi contagi dei Castelli Romani e litoranea si è velocemente riportata sui livelli del periodo di lookdown e viene trascinata dalla vicinanza con la Capitale. Le misure intraprese dal governo, dalla Regione Lazio e dai comuni sono tardive, insufficienti e in qualche caso anche sbagliate», commenta il Partito Comunista dei Castelli Romani. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 371 i casi registrati oggi su quasi 13 mila tamponi effettuati. 4 i decessi e 30 i guariti. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 105 nuovi casi negli ultimi 3 giorni. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.357 (+7), il numero delle persone attualmente positive è salito a 917 (+97), mentre il numero dei decessi è salito a 96 casi (+1). «La curva dei nuovidei Castelli Romani e litoranea si è velocemente riportata sui livelli del periodo di lookdown e viene trascinata dalla vicinanza con la Capitale. Le misure intraprese dal governo, dalla Regionee dai comuni sono tardive, insufficienti e in qualche caso anche sbagliate», commenta il Partito Comunista dei Castelli Romani. ...

