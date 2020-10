Coronavirus, aumentano i morti (+39). Meno casi ma con meno tamponi (Di lunedì 12 ottobre 2020) In calo i nuovi contagi da Covid in Italia, ma pesa sempre l’“effetto weekend”, con i pochi tamponi effettuati. Sono 4.619 i nuovi positivi oggi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri. Impennata del numero di decessi: 39 oggi contro i 26 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Aumento di casi in Lazio, ma con più test: “Su circa 14mila tamponi, un vero record per la domenica, oggi nel Lazio si registrano 395 casi, 8 decessi (di cui 5 sono recuperi di notifiche) e 107 i guariti”. Lo dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) In calo i nuovi contagi da Covid in Italia, ma pesa sempre l’“effetto weekend”, con i pochieffettuati. Sono 4.619 i nuovi positivi oggi (ieri 5.456), con 85.442, quasi 40miladi ieri. Impennata del numero di decessi: 39 oggi contro i 26 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Aumento diin Lazio, ma con più test: “Su circa 14mila, un vero record per la domenica, oggi nel Lazio si registrano 395, 8 decessi (di cui 5 sono recuperi di notifiche) e 107 i guariti”. Lo dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: CASI ATTIVI 81 (16 in reparto; 1 in terapia intensiva; 64 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 285 ...

Coronavirus: indagine, 1 italiano su 10 non si vaccinerà, 37% dubbioso

"E' molto preoccupante che il numero di coloro che non intendono vaccinarsi contro Covid-19 sia elevato e in aumento - commenta Guendalina Graffigna, ordinario di Psicologia dei consumi e della salute ...

