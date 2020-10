Colture distrutte dalla cimice asiatica | in Emilia-Romagna arrivano 57 milioni

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) BOLOGNA – In settimana dovrebbe sbloccarsi la distribuzione degli indennizzi agli agricoltori per i danni causati dalla cimice asiatica nel 2019. Per l’Emilia-Romagna si parla di 57 milioni di euro, la metà del valore complessivo. A spiegarlo è Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura, che questa mattina ha convocato la Consulta ortofrutticola dell’Emilia-Romagna per fare il punto della situazione e preparare la strategia di rilancio del settore, tartassato in questi mesi da cimice asiatica, gelate, maculatura bruna ed effetti dei cambiamenti climatici, in vista del tavolo nazionale convocato dal Ministero per la prossima settimana.